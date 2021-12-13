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Стефанчук рассказал, когда могут принять закон о столице

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 11:23
Стефанчук рассказал, когда могут принять закон о столице Фото: председатель ВРУ Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, когда будет принят закон о столице и законодательно завершится этап реформы децентрализации. Он планирует, что это произойдет после Нового года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Стефанчука в интервью для издания "Интерфакс-Украина".

"Думаю, уже после Нового года. Он будет приниматься вместе с законопроектом о местных госадминистрациях, потому что они друг на друга "накладываются". Это те два законопроекта, которые будут законодательно завершать этап реформы децентрализации", - заявил он.

При этом Стефанчук уточнил что "финальным аккордом станет принятие закона о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации".

"Это планируем на следующую сессию", - резюмировал председатель Верховной рады.

Как сообщалось, Верховная рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года.

Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной рады.

17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы. Виталий Кличко ранее направил текст законопроекта в Венецианскую комиссию.

Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян.

18 ноября, когда закон о столице должен рассматриваться в парламенте, под Верховной радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!".

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