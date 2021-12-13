Стефанчук рассказал, когда могут принять закон о столице

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал, когда будет принят закон о столице и законодательно завершится этап реформы децентрализации. Он планирует, что это произойдет после Нового года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Стефанчука в интервью для издания "Интерфакс-Украина".

"Думаю, уже после Нового года. Он будет приниматься вместе с законопроектом о местных госадминистрациях, потому что они друг на друга "накладываются". Это те два законопроекта, которые будут законодательно завершать этап реформы децентрализации", - заявил он.

При этом Стефанчук уточнил что "финальным аккордом станет принятие закона о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации".

"Это планируем на следующую сессию", - резюмировал председатель Верховной рады.