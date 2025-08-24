Стефанчук: в Раде могут быть разные позиции, но не по территориям Украины

В украинском парламенте могут звучать разные политические позиции. Но это не относится к территориальным и ряду других вопросов.

Об этом в эксклюзивной колонке для РБК-Украина написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, украинцам необходимо сохранять единство, поскольку сегодня это главная мишень российского агрессора.

"Враг пытается уничтожить то, что позволяет нам выстоять уже более 3,5 лет полномасштабной войны и более 11 лет - с начала вторжения в Крым, в Донецкую и Луганскую области. Сейчас главная цель врага - наше единство", - отметил он.

Что касается парламента, то Стефанчук подчеркивает, что в нем могут быть разные позиции - это норма демократии. И Украина показывает, что даже в самые тяжелые времена остается демократической.

"Но есть вопросы, в которых не может быть "двух правд": суверенитет и территориальная целостность, поддержка Сил обороны и безопасности, курс на ЕС и НАТО, неотвратимость ответственности агрессора. Здесь мы должны действовать как одна команда", - добавил спикер.

Он также отметил, что политическую конкуренцию необходимо отложить на будущее, поскольку на сегодня основная цель работать вместе, чтобы приблизить мир и сделать его длительным.