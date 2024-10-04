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В Telegram назвали причину последних сбоев

Пятница 04 октября 2024 19:48
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В Telegram назвали причину последних сбоев Фото: в Telegram назвали причину последних сбоев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мессенджер Telegram в течение последних нескольких дней испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В связи с этим в сервисе наблюдались масштабные сбои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки", - говорится в сообщении.

Так, в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа.

"Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и все проблемы полностью решены. Извиняемся за временные неудобства", - добавили в пресс-службе мессенджера.

Сбои в Telegram

Напомним, в последние дни в мессенджере Telegram наблюдались масштабные сбои.

В частности, в четверг, 3 октября, пользователи массово жаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения медленно загружались и отправлялись.

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