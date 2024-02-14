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Стефанчук озвучил сроки второго чтения законопроекта о мобилизации

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

У народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука в эфире национального телемарафона.

По его словам, после того, как нардепы внесут свои правки в законопроект, он будет передан на рассмотрение в соответствующий комитет.

"Как только комитет будет готов (вынесут на второе чтение – ред.), но все равно это будет не раньше 21 февраля, потому что это последний день, когда можно подавать поправки к этому законопроекту. Учитывая то, как широк коридор этих поправок, я думаю , комитету потребуется некоторое время на учет или не учет этих поправок", - сказал Стефанчук.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, опредоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклоняющихся и не только.

Глава антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина сообщила, что нардепы обнаружили в новом законопроекте нормы, которые могут порождать избирательность или коррупцию.

При этом омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с заявлением, что обновленный законопроект о мобилизации содержит ряд спорных норм. В частности, он нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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