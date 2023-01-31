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Стефанчук обсудил с Макроном нужды украинских военных

Фото: переговоры спикера ВР Руслана Стефанчука и президента Франции Эммануэля Макрона (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Иван Носальский

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук провел переговоры с президентом Франции. Одной из тем обсуждений были нужды украинских защитников, в том числе современное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стефанчука в Facebook.

"Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины. Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил нужды наших ВСУ", - написал он по итогам переговоров.

По словам спикера ВР, Макрон заверил, что если Франция пообещает помощь - она ее предоставит, а между анонсом и передачей оружия проходит немного времени.

Также в ходе переговоров была упомянута украинская "формула мира" и вопрос справедливости по отношению к стране-агрессору.

"Потому что без приговора суда, без выплаты Россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", - добавил Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно, что Франция приобретет военные радары для противовоздушной обороны GM 200 и передаст их Украине.

Также мы писали, что глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине 12 гаубиц Caesar.

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