Стефанчук: новогоднее обращение спикера парламента Чехии - пример манипуляций и цинизма

Пятница 02 января 2026 13:08
UA EN RU
Стефанчук: новогоднее обращение спикера парламента Чехии - пример манипуляций и цинизма Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Новогоднее обращение спикера чешского парламента Томио Окамуры - "пример невежественности, манипуляций и цинизма". Своими словами относительно Украины он прежде всего вредит Чехии и ее гражданам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.

"Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером невежества, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", - отметил он.

Стефанчук отметил, что не стремится оценивать высказывания Окамуры, поскольку знает, что они являются "его личной позицией, а не позицией чешского парламента и, тем более, чешского народа".

"Убежден, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи - и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится. А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", - говорится в заявлении спикера Рады.

Что предшествовало

Окамура в новогоднем обращении заявил, что госсредства Чехии не должны направляться на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом. Он также раскритиковал Запад за поддержку Киева, поскольку, по его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.

Кроме того, спикер парламента Чехии назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой", поставив под сомнение их легитимность.

Скандальный политик также выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.

МИД Украины ответил Окамуре

Украинский посол в Чехии Василий Зварич отметил в ответ на заявления Окамуры, что слова спикера чешского парламента относительно Украины - его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.

Напомним, 5 ноября бизнесмен и политик японского происхождения Томио Окамура возглавил нижнюю Палату парламента Чехии.

Отметим, в ноябре Томио Окамура в первый же день своей работы на посту спикера Палаты депутатов снял украинский флаг с чешского парламента. Впоследствии разъяренные чешские депутаты повесили три новых.

