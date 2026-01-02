Стефанчук: новогоднее обращение спикера парламента Чехии - пример манипуляций и цинизма
Новогоднее обращение спикера чешского парламента Томио Окамуры - "пример невежественности, манипуляций и цинизма". Своими словами относительно Украины он прежде всего вредит Чехии и ее гражданам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook.
"Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером невежества, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", - отметил он.
Стефанчук отметил, что не стремится оценивать высказывания Окамуры, поскольку знает, что они являются "его личной позицией, а не позицией чешского парламента и, тем более, чешского народа".
"Убежден, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи - и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится. А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", - говорится в заявлении спикера Рады.
Что предшествовало
Окамура в новогоднем обращении заявил, что госсредства Чехии не должны направляться на закупку оружия и поддержку военных действий за рубежом. Он также раскритиковал Запад за поддержку Киева, поскольку, по его мнению, партнеры Украины зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг.
Кроме того, спикер парламента Чехии назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой", поставив под сомнение их легитимность.
Скандальный политик также выразил убеждение, что Чехия "должна сойти с брюссельского поезда", который "движется в сторону Третьей мировой войны", несмотря на предостережения США.
МИД Украины ответил Окамуре
Украинский посол в Чехии Василий Зварич отметил в ответ на заявления Окамуры, что слова спикера чешского парламента относительно Украины - его личная позиция, сформированная, очевидно, российской пропагандой.
Напомним, 5 ноября бизнесмен и политик японского происхождения Томио Окамура возглавил нижнюю Палату парламента Чехии.
Отметим, в ноябре Томио Окамура в первый же день своей работы на посту спикера Палаты депутатов снял украинский флаг с чешского парламента. Впоследствии разъяренные чешские депутаты повесили три новых.