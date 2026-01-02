Стефанчук: новогоднее обращение спикера парламента Чехии - пример манипуляций и цинизма

Новогоднее обращение спикера чешского парламента Томио Окамуры - "пример невежественности, манипуляций и цинизма". Своими словами относительно Украины он прежде всего вредит Чехии и ее гражданам.

"Новогоднее обращение Томио Окамуры является ярким примером невежества, манипуляций и цинизма. В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", - отметил он.

Стефанчук отметил, что не стремится оценивать высказывания Окамуры, поскольку знает, что они являются "его личной позицией, а не позицией чешского парламента и, тем более, чешского народа".

"Убежден, самую жесткую оценку словам Окамуры дадут, собственно, сами чехи - и, конечно, история, в которой его имя вряд ли сохранится. А еще мы обязательно узнаем, был ли он полезным идиотом или агентом ФСБ", - говорится в заявлении спикера Рады.