Кабмін представив проект бюджету-2022 у Раді: основні показники

Кабінет міністрів на засіданні 21 вересня представив у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Документ презентував міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Як зазначив під час виступу Марченко, дефіцит держбюджету знизиться з 5,5% до 3,5% від ВВП - до 188 млрд гривень. "Це означає, що у наступному році держава планує зменшити обсяг державних запозичень на 60 млрд гривень для фінансування державного бюджету", - сказав він.

За його словами, політика уряду буде і надалі спрямована на зниження державного боргу. Усього планується залучити 546 млрд гривень Витрати скоротяться на 48 млрд гривень до 574 млрд гривень.

"Вперше за чотири роки ми будемо мати первинний профіцит держбюджету. Це означає, що наші доходи повністю покриватимуть наші видатки за мінусом обслуговування боргу", - сказав він.

Марченко підтвердив, що у разі схвалення Радою законопроекту №5600 бюджет може додатково отримати близько 30 млрд гривень. "У процесі розгляду в парламенті законопроект дещо змінився. Наші попередні оцінки змінилися, тому за нашими розрахунками сума орієнтовно додаткових доходів може скласти від 25 до 35 млрд гривень. В середньому це 30 млрд гривень, залежно від того, яка редакція буде остаточно підтримана парламентом", - сказав він.

До бюджету на 2022 рік закладено середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Основні показники:

ВВП - зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%,

- зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, дохід держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році;

держбюджету-2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році; витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень;

зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень; дефіцит держбюджету заплановано на рівні 188 млрд гривень.

Показники по галузях: