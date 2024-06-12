Будет ли демобилизация? Как в Раде объясняют отсрочку этого вопроса

В Украине готовится законопроект о демобилизации. Норма об этом была исключена из закона о мобилизации из-за ситуации на фронте.

"Этот законопроект готовит Министерство обороны вместе с Генеральным штабом. У нас он пока не готовится", - сказал он.

Как отметил депутат, нужно посмотреть на результаты мобилизации, которые будут через 2-3 месяца. "И тогда уже можно будет говорить о сроках демобилизации. Это действительно нужно", - считает Завитневич.

По его словам, если говорить о стандартах и брать опыт прошлых войн, то есть целые исследования. "Я встречал такую цифру - до одного года человек может воевать в полномасштабной войне", - сказал он и признал, что в Украине этот срок давно истек.

Исключение нормы о демобилизации из закона

Завитневич сообщил, что норма о демобилизации отслуживших 36 месяцев была исключена из закона, принятого в апреле. Перед этим поступило обращение главкома Александра Сырского.

"Действительно, это письмо поступило, все его, видимо, видели, потому что оно в СМИ было. Это было обращение не только главкома Сырского, но и министра обороны Умерова. Когда законопроект разрабатывался в 2023 году - тогда была одна ситуация на фронте. Когда уже было время его принятия – уже совсем другая ситуация", - рассказал депутат.

По его словам, было огромное желание прописать демобилизацию. "Во время поездок на фронт мы видели, что воевать более двух лет – это очень тяжело. Тем более некоторые бригады в силу разных причин не имели возможности сделать полноценную ротацию. Но, если бы мы это приняли, то в некоторых подразделениях опытные военные ушли бы из армии в один момент – представьте, что бы это было, если в этих подразделениях нет опытных, на кого тогда опираться? Поэтому риски были огромны", – добавил он.