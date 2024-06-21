Демобилизация пока невозможна, - глава МВД Украины

Пока что в Украине нет условий для проведения демобилизации, поскольку на фронте нужны опытные военные, которые воюют более двух лет.

По его словам, он говорил на эту тему с командирами, которые находятся на линии огня. И вывод следующий – если демобилизовать тех, кто воюет 2 года, то есть угроза обвала фронта.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт", - отметил министр.

Клименко добавил, что понимает военных, давно воюющих и желающих демобилизоваться, но ситуация на фронте и в целом в государстве пока не позволяет этого сделать. Фронт нуждается в опытных военных.

По мнению министра, разговоры о "большей демобилизации" могут быть только тогда, когда появятся новые военные с опытом. По словам главы МВД, люди, которые сейчас тренируются, станут опытными военными через несколько месяцев.

"Чтобы удержать, нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев... Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о большей демобилизации", - резюмировал Клименко.