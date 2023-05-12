Оккупанты в Сватовом урезают зарплаты людям без российских паспортов, - ОВА

Российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

"Чтобы усилить давление на местное население, оккупанты привлекли маневренные группы Росгвардии. Они должны противодействовать представителям движения сопротивления, усилить взаимодействие с военными РФ и коллаборантами, собирать и систематизировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что давление на местное население усиливается каждый день. Это касается и Сватового. Ранее у тех, кто отказывался от паспорта РФ, "вычисляли" из заработной платы 30%.

Оккупационная "власть" дополнительно начала угрожать сначала лишением денег за проделанную работу, а в дальнейшем - депортацией, предусмотренной новым "законом" РФ.