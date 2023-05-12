ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Сватовом урезают зарплаты людям без российских паспортов, - ОВА

Новина українською →
Сватово, Пятница 12 мая 2023 16:42
Оккупанты в Сватовом урезают зарплаты людям без российских паспортов, - ОВА Фото: Оккупант и гражданские (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики начали давить на жителей Луганской области, не желающих получать паспорта РФ. Жителям города Сватово урезают зарплаты на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Чтобы усилить давление на местное население, оккупанты привлекли маневренные группы Росгвардии. Они должны противодействовать представителям движения сопротивления, усилить взаимодействие с военными РФ и коллаборантами, собирать и систематизировать ситуацию с безопасностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что давление на местное население усиливается каждый день. Это касается и Сватового. Ранее у тех, кто отказывался от паспорта РФ, "вычисляли" из заработной платы 30%.

Оккупационная "власть" дополнительно начала угрожать сначала лишением денег за проделанную работу, а в дальнейшем - депортацией, предусмотренной новым "законом" РФ.

Напомним, что российские оккупанты усилили принудительную "паспортизацию" среди гражданских на временно оккупированной части Херсонской области. Для этого используются мобильные группы.

В четверг, 27 апреля, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому из оккупированных земель украинцев смогут выгонять в случае отсутствия паспорта РФ.

На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Взрыв в Сватово Война в Украине
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть