Россияне в Херсонской области намеренно портят украинские паспорта на блокпостах, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления . .

"По информации от нашего подполья, такое неофициальное распоряжение было выдано оккупационной "администрацией" россиян на временно захваченных территориях Херсонской области. Согласно которому, российские военные должны производить умышленные механические повреждения украинских паспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство оккупантов оказывает давление на гауляйтеров и коллаборантов в Херсонской области, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации. Наблюдается изменение подхода к данному процессу со стороны оккупационных администраций на более агрессивную модель.

"Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для выживания и решения наименьших социально-бытовых нужд. Например, от выезда за пределы городов до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы", - добавили в ЦНС.