Отношение украинцев к майским праздникам изменилось: что показал опрос

10:31 01.05.2026 Пт
2 мин
Являются ли важными днями в Украине 1 и 9 мая?
aimg Татьяна Степанова
Отношение украинцев к майским праздникам изменилось: что показал опрос Фото: отношение украинцев к майским праздникам изменилось (Getty Images)

Отношение украинцев к майским праздникам с 2010-го до 2026 года существенно изменилось. День труда и День победы уже не считаются важными датами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Ранее День труда 1 мая был один из наименее популярных праздников, только 12% украинцев в 2010 году и столько же в 2021 году считали его наиболее важным или любимым.

После 2022 года количество сторонников этого праздника упало до 5% и продолжает оставаться на этом же уровне. Сейчас это наименее любимый праздник среди украинцев.

Отношение ко Дню победы 9 мая претерпело существенные изменения. В 2010 году это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения.

Фото: данные опроса КМИС

К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его наиболее важным праздником. А после 2022 осталось сначала 13%, а с 2024 года только 11% сторонников этого праздника, меньше сторонников только у Дня труда.

Очевидно, это связано с войной, с тем, что День победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник.

По данным исследования в январе 2023 года, по мнению подавляющего большинства украинцев (62%), Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, тогда как 22% считают, что следует отмечать День победы над нацизмом 9 мая, и еще 6% - обе даты.

Отмечается, что в последующие годы, вероятно, это соотношение еще больше сместилось в пользу 8 мая, что согласуется с резким снижением значимости 9 мая по данным более поздних опросов КМИС.

Напомним, ранее мы сообщали, какие дни мая важны в церковном календаре в 2026 году и чем именно.

