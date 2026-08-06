Отношение к украинцам в Польше меняется: что показало новое исследование

Открытое польскоязычное информационное пространство в июле демонстрировало меньше радикальной антиукраинской риторики, чем месяцем ранее. В то же время, это не означает, что риски для украинцев исчезли/
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра Gremi Personal.
Главное:
По данным исследования, в июле в польском сегменте Facebook, X, TikTok, YouTube и Instagram уменьшилась доля наиболее радикального контента в отношении украинцев.
Речь идет о прямых этнических образах, дегуманизирующей лексике, коллективных обвинениях украинцев, призывах к ограничению их прав и оправданию насилия.
Заметно выросло количество сообщений, в которых польские пользователи, представители общественных организаций и власти открыто осуждали ксенофобию и нападения на украинцев.
Несмотря на изменения в информационном пространстве, реальная ситуация остается сложной.
По данным Главного управления полиции Польши, за первое полугодие 2026 украинцы подали 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Аналитики подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных сообщениях, а не подтвержденных судом преступлениях, однако такая статистика свидетельствует: снижение агрессивной риторики в соцсетях пока не привело к уменьшению рисков для украинцев.
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