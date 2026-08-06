Отношение к украинцам в Польше меняется: что показало новое исследование

Главное: В июле в польском информационном пространстве уменьшилась доля наиболее радикальной антиукраинской риторики .

. Польские пользователи, общественные организации и власти все чаще публично осуждали ксенофобию и нападения на украинцев.

и нападения на украинцев. В то же время негативные дискуссии о миграции , социальных выплатах, исторической памяти и присутствии украинцев в Польше остаются распространенными.

, социальных выплатах, исторической памяти и присутствии украинцев в Польше За первое полугодие 2026 года украинцы подали в полицию Польши 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти - это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики отмечают, что смягчение риторики в информационном пространстве пока не означает снижения реальных рисков для украинцев в Польше.

Что изменилось

По данным исследования, в июле в польском сегменте Facebook, X, TikTok, YouTube и Instagram уменьшилась доля наиболее радикального контента в отношении украинцев.

Речь идет о прямых этнических образах, дегуманизирующей лексике, коллективных обвинениях украинцев, призывах к ограничению их прав и оправданию насилия.

Заметно выросло количество сообщений, в которых польские пользователи, представители общественных организаций и власти открыто осуждали ксенофобию и нападения на украинцев.

Почему это не означает, что угроза исчезла

Несмотря на изменения в информационном пространстве, реальная ситуация остается сложной.

По данным Главного управления полиции Польши, за первое полугодие 2026 украинцы подали 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных сообщениях, а не подтвержденных судом преступлениях, однако такая статистика свидетельствует: снижение агрессивной риторики в соцсетях пока не привело к уменьшению рисков для украинцев.