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Отношение к украинцам в Польше меняется: что показало новое исследование

08:07 06.08.2026 Чт
2 мин
Только за первое полугодие 2026-го украинцы подали в полицию 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти
aimg Василина Копытко
В Польше чаще начали публично осуждать нападения на украинцев (фото: Getty Images)

Открытое польскоязычное информационное пространство в июле демонстрировало меньше радикальной антиукраинской риторики, чем месяцем ранее. В то же время, это не означает, что риски для украинцев исчезли/

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование аналитического центра Gremi Personal.

Главное:

  • В июле в польском информационном пространстве уменьшилась доля наиболее радикальной антиукраинской риторики.
  • Польские пользователи, общественные организации и власти все чаще публично осуждали ксенофобию и нападения на украинцев.
  • В то же время негативные дискуссии о миграции, социальных выплатах, исторической памяти и присутствии украинцев в Польше остаются распространенными.
  • За первое полугодие 2026 года украинцы подали в полицию Польши 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти - это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
  • Аналитики отмечают, что смягчение риторики в информационном пространстве пока не означает снижения реальных рисков для украинцев в Польше.

Что изменилось

По данным исследования, в июле в польском сегменте Facebook, X, TikTok, YouTube и Instagram уменьшилась доля наиболее радикального контента в отношении украинцев.

Речь идет о прямых этнических образах, дегуманизирующей лексике, коллективных обвинениях украинцев, призывах к ограничению их прав и оправданию насилия.

Заметно выросло количество сообщений, в которых польские пользователи, представители общественных организаций и власти открыто осуждали ксенофобию и нападения на украинцев.

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Почему это не означает, что угроза исчезла

Несмотря на изменения в информационном пространстве, реальная ситуация остается сложной.

По данным Главного управления полиции Польши, за первое полугодие 2026 украинцы подали 180 сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики подчеркивают, что речь идет именно о зарегистрированных сообщениях, а не подтвержденных судом преступлениях, однако такая статистика свидетельствует: снижение агрессивной риторики в соцсетях пока не привело к уменьшению рисков для украинцев.

Читайте также о том, что некоторые украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, должны до 31 августа 2026 года обновить свои паспортные данные. В противном случае они рискуют потерять статус PESEL UKR.

Ранее мы писали о том, что с 8 июля 2026 года Польше ужесточили проверки трудовых контрактов иностранцев. Инспекции смогут переводить гражданско-правовые соглашения на официальные трудовые договоры, если обнаружат, что работник действительно находится в штате компании.

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