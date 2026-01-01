ua en ru
Польша повышает зарплаты с 1 января: кто начнет зарабатывать больше и насколько

Четверг 01 января 2026 08:00
Польша повышает зарплаты с 1 января: кто начнет зарабатывать больше и насколько Как изменится зарплата в Польше с 1 января 2026 года (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 января 2026 года в Польше вступят в силу новые правила оплаты труда - минимальная зарплата вырастет, а вместе с ней изменятся десятки финансовых показателей для миллионов людей.

Об этом сообщает РБК-Украина и ссылкой на In Poland.

Минимальная зарплата: сколько будут платить

С начала 2026 года минимальная заработная плата в Польше вырастет с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц. Для работников, занятых полный рабочий день, это будет означать примерно 3606 злотых "на руки". Изменения коснутся около трех миллионов работников по всей стране.

Также повысится минимальная почасовая ставка - с 30,50 до 31,40 злотых брутто. Работодатели будут обязаны пересмотреть оплату всем работникам, которые сейчас получают более низкое вознаграждение.

Кому еще придется платить больше

Рост минимальной зарплаты автоматически повлечет за собой и другие выплаты, привязанные к ее размеру. Речь идет, в частности, о:

  • максимальном выходном пособии в случае увольнения;
  • минимальных компенсациях за моббинг и дискриминацию;
  • доплатах за ночную работу.

В январе 2026 года доплата за один ночной час составит около 6 злотых, а ее размер будет колебаться в зависимости от количества рабочих часов в месяце.

Последствия для бизнеса и самозанятых

Новые правила ощутимо повлияют и на предпринимателей и людей, которые ведут незарегистрированную деятельность.

С 2026 года вводится квартальный лимит дохода для незарегистрированной деятельности - 225% минимальной зарплаты, то есть 10 813,50 злотых за три месяца.

Одновременно возрастет и база для расчета льготных взносов в ZUS для новых предпринимателей, что автоматически приведет к увеличению социальных отчислений после завершения начального льготного периода.

Что это означает

Повышение минимальной зарплаты должно улучшить финансовое положение работников, но одновременно увеличит нагрузку на работодателей и малый бизнес. В 2026 году рынок труда Польши входит в новую фазу - с более высокими доходами, но и более высокой ценой ведения бизнеса.

Читайте также о том, что Польша официально объявила о завершении временной защиты для украинцев 4 марта 2026-го, хотя общее решение ЕС предусматривает его действие до 2027-го. Владельцы статуса UKR должны заранее позаботиться о легализации пребывания в стране.

Ранее мы писали о том, что в Польше вступили в силу новые положения Трудового кодекса, которые существенно меняют правила трудоустройства. Речь идет о введении обязательной прозрачности зарплат, запрет вопросов о предыдущем доходе и новые требования к объявлениям о работе.

