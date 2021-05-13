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Банки зберегли ставки для населення вище 30% річних: скільки коштує кредит

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:25
Банки зберегли ставки для населення вище 30% річних: скільки коштує кредит Фото: Банки готові кредитувати населення під 34% річних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2021 року в національній валюті становили 34,0% річних. Порівняно березнем ставки знизилися на 0,4 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли на 1,5 в.п. до 7,7% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у квітні зросли з 8,3% до 8,8% річних, за валютними зросли з 4,3% до 4,9%.

Банки зберегли ставки для населення вище 30% річних: скільки коштує кредит

Кредитний портфель банків за місяць зріс на 1,8% до 969 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,0% до 208 млрд гривень, підприємств - зріс на 2,1% до 751 млрд гривень.

Банки зберегли ставки для населення вище 30% річних: скільки коштує кредит

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці І кварталу 2021 року, незважаючи на очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

Нагадаємо, у березні 2021 року середньозважена ефективна процентна ставка за новими іпотечними кредитами зросла і склала 14,0% на вторинному і 17,4% на первинному ринку.

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