"Ставка Путина" проваливается. ВСУ нивелируют прорыв России под Добропольем, - ЦПД

Наступление РФ под Добропольем

Напомним, несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российские оккупанты прорвали украинскую оборону в районе Доброполья и продвинулись на 12 километров в глубину украинской территории.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подчеркнул, что на эту территорию прорвались только малые группы оккупантов по несколько человек.

При этом источник РБК-Украина в военных кругах рассказал, что это не прорыв, а скорее просачивание, которое происходило почти неделю.

Еще один собеседник издания отметил, что ситуация под Добропольем тяжелая, но не критическая.

Более детально о том, что происходит на фронте в Донецкой области, - в материале РБК-Украина.

К слову, такие события на фронте происходят прямо перед встречей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Она запланирована на 15 августа.