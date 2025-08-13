RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

"Ставка Путина" проваливается. ВСУ нивелируют прорыв России под Добропольем, - ЦПД

Иллюстративное фото: украинские защитники отбивают наступление РФ под Добропольем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники помогают нивелировать информационную и военную составляющие российского "прорыва" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

"Информационная составляющая российских военных действий в Донецкой области с прорывом, на которую делал ставку Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) перед встречей с Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.), а также военная составляющая, усилиями Сил обороны постепенно нивелируется", - отметил Коваленко. 

Наступление РФ под Добропольем

Напомним, несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российские оккупанты прорвали украинскую оборону в районе Доброполья и продвинулись на 12 километров в глубину украинской территории.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов подчеркнул, что на эту территорию прорвались только малые группы оккупантов по несколько человек.

При этом источник РБК-Украина в военных кругах рассказал, что это не прорыв, а скорее просачивание, которое происходило почти неделю.

Еще один собеседник издания отметил, что ситуация под Добропольем тяжелая, но не критическая.

Более детально о том, что происходит на фронте в Донецкой области, - в материале РБК-Украина.

К слову, такие события на фронте происходят прямо перед встречей российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Она запланирована на 15 августа.

