Ставили старые запчасти: экс-директора харьковского оборонного завода разоблачили на хищении средств

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила на сделках с государственными средствами бывшего генерального директора харьковского государственного предприятия с объятиями концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, летом 2022 тогда действующий руководитель завода организовал противоправную схему завладения денежными средствами, которые были переданы предприятию для выполнения государственного оборонного заказа.

"По контракту с Министерством обороны Украины харьковское предприятие должно было осуществлять ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения", - отмечают в ведомстве.

Привлек дельцов

Правоохранители сообщили, что в противоправную сделку директор завода привлек еще двух человек: своего подчиненного - начальника управления по материально-техническому снабжению, а также представителя фирмы, которая осуществляла поставки запасных частей.

"Злоумышленники договорились, что вместо новых запасных частей для отдельных узлов и агрегатов военной техники они будут закупать отремонтированные", - рассказали в СБУ.

Однако такие детали были ненадлежащего качества, не соответствовали нормам и действующим стандартам и к тому же нарушали условия заключенного договора.

"Директор завода и начальник управления материально-технического снабжения со своей стороны подписывали документы о приемке заведомо некачественных деталей, обеспечивали беспрепятственное прохождение ими входного контроля качества на предприятии и попадание этих некачественных комплектующих в уборочные цеха", - информируют в ведомстве.

Инициированная Службой безопасности судебная товароведческая экспертиза подтвердила ненадлежащее качество этих деталей.

Объявление подозрения и вероятный срок

Экс-директору государственного предприятия, а также двум другим участникам сделки, поставлено в известность о подозрении за завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

За такое преступление злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

"В настоящее время всем трем фигурантам избраны меры пресечения: бывшему директору - содержание под стражей, другим - круглосуточный домашний арест", - добавили в СБУ.