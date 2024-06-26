Ставили старі запчастини: ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів

"Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках з державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства із обійми концерну "Укроборонпром", -йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

"За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення", - зазначають у відомстві.

Залучив ділків

Правоохоронці повідомили, що до протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

"Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані", - розповіли в СБУ.

Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

"Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів", - інформують у відомстві.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

Оголошення підозри та ймовірний термін

Ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

"Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору - тримання під вартою, іншим - цілодобовий домашній арешт", - додали в СБУ.