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Ставили старі запчастини: ексдиректора харківського оборонного заводу викрили на розкраданні коштів

Фото: СБУ викрила ексдиректора харківського оборонного підприємства (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ викрила ексдиректора харківського оборонного підприємства, який розкрадав державні кошти на ремонті військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу управління СБУ в Харківській області.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила на оборудках з державними коштами колишнього генерального директора харківського державного підприємства із обійми концерну "Укроборонпром",  -йдеться в повідомленні.

Як зазначають в СБУ, влітку 2022 року тоді чинний очільник заводу організував протиправну схему заволодіння грошовими коштами, які були передані підприємству для виконання державного оборонного замовлення.

"За контрактом з Міністерством оборони України харківське підприємство мало здійснювати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів військового призначення", - зазначають у відомстві.

Залучив ділків

Правоохоронці повідомили, що до протиправної оборудки директор заводу залучив ще двох осіб: свого підлеглого – начальника управління з матеріально-технічного постачання, а також представника фірми, яка здійснювала постачання запасних частин.

"Зловмисники домовились, що замість нових запасних частин для окремих вузлів та агрегатів військової техніки вони будуть закуповувати відремонтовані", - розповіли в СБУ.

Натомість такі деталі були неналежної якості, не відповідали нормам та чинним стандартам і до того ж порушували умови укладеного договору.

"Директор заводу та начальник управління матеріально-технічного постачання зі свого боку підписували документи про прийомку завідомо неякісних деталей, забезпечували безперешкодне проходження ними вхідного контролю якості на підприємстві та потрапляння цих неякісних комплектуючих до збиральних цехів", - інформують у відомстві.

Ініційована Службою безпеки судова товарознавча експертиза підтвердила неналежну якість цих деталей.

Оголошення підозри та ймовірний термін

Ексдиректору державного підприємства, а також двом іншим учасникам оборудки, повідомлено про підозру за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За такий злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

"Наразі усім трьом фігурантам обрано запобіжні заходи: колишньому директору - тримання під вартою, іншим - цілодобовий домашній арешт", - додали в СБУ.

 Фото: СБУ викрила ексдиректора харківського оборонного підприємства у розкраданні коштів (www.facebook.com/ssu.kharkiv)

Нагадаємо, напередодні повідомлялось про те, що керівництво Сумської обласної військової адміністрації викрили у розкраданні державних коштів. Зокрема, підозрюються два чиновники ОВА.

Також СБУ підозрює колишнього керівника апарату голови Одеської ОВА та ще п'ятьох його спільників у розкраданні понад 7 млн гривень на будівництві селищних лікарень.

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Служба безпеки УкраїниУкроборонпромХарківРозкрадання коштів