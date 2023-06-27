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Экс-чиновника Одесской ОВА подозревают в хищении средств на строительстве поселковых больниц

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Вторник 27 июня 2023 14:42
Экс-чиновника Одесской ОВА подозревают в хищении средств на строительстве поселковых больниц Фото: экс-чиновника Одесской ОВА подозревают в хищении средств на строительстве поселковых больниц (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ подозревает бывшего руководителя аппарата главы Одесской ОВА и еще пятерых его сообщников на хищении более 7 млн гривен на строительстве поселковых больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что СБУ ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области.

Злоумышленники присвоили почти 7,5 млн гривен государственных средств и сорвали строительство 6 амбулаторий в отдаленных поселках региона.

В спецслужбе отмечают, что к организации сделки имеет отношение руководитель аппарата главы Одесской областной военной администрации. Впрочем, в Одесской ОВА заявили, что Денис Мусиенко был уволен с должности руководителя аппарата 18 июня. На данный момент он никакого отношения к Одесской ОВА не имеет.

Экс-чиновника Одесской ОВА подозревают в хищении средств на строительстве поселковых больниц

Фото: Денис Мусиенко (facebook com/denys.musiienko.official)

Отмечается, что он привлек столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю - действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области.

По данным следствия, в 2020 году при "содействии" одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе.

Согласно заключенному договору, подрядчики должны были построить 6 новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн гривен.

По материалам дела, участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%.

Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объем выполненных работ и вносили недостоверные сведения в отчетную документацию.

Чтобы провести финансовые махинации, фигуранты привлекли еще двух чиновников Одесской ОВА.

Сообщается, что строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершенного строительства и украденных денег. Эксперты также отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и аварийно-опасен.

В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время экс-руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой по предварительному сговору);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила российского агента, который собирал данные об обороне Южноукраинской АЭС.

К тому же, в Одессе задержали двух мужчин, которые снимали фейки для оккупантов о мобилизации в ВСУ.

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Служба безопасности Украины Одесса
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