Стал известен размер зарплаты бойцов "Гвардии наступления"

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что данная сумма базовая, а выплаты по факту будут определяться в зависимости от района пребывания лица и характера боевых действий.

"То есть эта сумма – это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание", - сказал Клименко.

Кроме того, зарплату бойцов будет определять и должность, на которой они находятся.