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Стал известен размер зарплаты бойцов "Гвардии наступления"

Фото: глава МВД Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Минимальная зарплата бойца "Гвардии наступления" составит 25 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что данная сумма базовая, а выплаты по факту будут определяться в зависимости от района пребывания лица и характера боевых действий.

"То есть эта сумма – это база. Но, например, если говорить о гражданине, который был майором, то он сразу получит пару тысяч за звание", - сказал Клименко.

Кроме того, зарплату бойцов будет определять и должность, на которой они находятся.

Напомним, Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, подготовка бойцов новых бригад "Гвардии наступления" займет от двух до четырех месяцев.

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Министерство внутренних дел Украины