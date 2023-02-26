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Клименко раскрыл подробности подготовки "Гвардий наступления"

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Воскресенье 26 февраля 2023 21:14
Клименко раскрыл подробности подготовки "Гвардий наступления" Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Подготовка бойцов новых бригад "Гвардии наступления" займет от двух до четырех месяцев. Их основными задачами являются боевая подготовка и повышение профессионального уровня.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Telegram.

Он заявил, что на обучение и тренировках находятся действующие военнослужащие и работники МВД, которые имеют опыт службы, в том числе и боевой опыт.

"Затем к ним постепенно будут присоединяться новые бойцы - из числа добровольцев, отобранных во время рекрутинговой кампании в бригады "Гвардии наступления", которая продолжается", - заявил министр.

Он добавил, что продолжается процесс материально-технического и имущественного комплектования, а также финансового обеспечения новых бригад, их логистики и остальных систем обеспечения и поддержки.

"Мы должны вовремя заправить технику, вовремя ее отремонтировать. Это большой процесс, который продолжается параллельно с формированием бригад. Мы понимаем, что сам военный не должен думать ни о чем (другом, - ред.), как усилить свои навыки, о своем профессиональном уровне и о действиях на поле боя, чтобы уберечь друг друга, чтобы выполнить боевую задачу", - заявил Клименко.

Напомним, 2 февраля Клименко заявил о начале формирования "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Позже в МВД заявляли о том, что украинцы начали очень активно подавать заявки в штурмовые подразделения "Гвардии наступления".

При этом, по информации ведомства, формирование основных бригад должно завершиться до 1 апреля.

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