Став відомий розмір зарплатні бійців "Гвардії наступу"

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він зазначив, що дана сума є базовою, а виплати по факту будуть визначатися залежно від району перебування особи та характеру бойових дій.

"Тобто ця сума - це база. Але, наприклад, якщо говорити про громадянина, який був майором, то він одразу отримає пару тисяч за звання", - сказав Клименко.

Крім того, зарплату бійців буде визначати і посада, на якій вони перебувають.