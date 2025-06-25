Устав Спецтрибунала по преступлению России против Украины готов: известны ключевые положения

Устав Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины обнародован в окончательной редакции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса президента (ОП) Ирины Мудрой.
"Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Это документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну", - отметила Мудрая.
По ее словам, украинская делегация работала над текстом более двух лет. В том же числе известны ключевые положения Устава.
Устав не содержит никаких упоминаний, несмотря на различные позиции и сложные переговоры, о персональных иммунитетах. Это позволит выдвинуть обвинения даже действующим руководителям России, так называемой "тройке". Впрочем, вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным уже после того, как "тройка" лишится должностей.
Спецтрибунал против России будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.
"Основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС,дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие - четкое. Ответственность - неотвратимая", - объясняет Мудрая.
Спецтрибунал против России не будет подрывать Международный уголовный суд (МУС), а наоборот - дополнять, поскольку производства могут идти параллельно. В случае передачи обвиняемого в МУС - процесс в Спецтрибунале приостанавливается.
Устав будет включать механизм in absentia, который позволит выносить приговор даже без присутствия обвиняемых, кроме действующей "тройки", которая сейчас занимает должности. Потенциально это также может касаться Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики.
"Создание Спецтрибунала - это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны России еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг", - добавляет заместитель председателя ОП.
Ожидалось, что Спецтрибунал для диктатора Владимира Путина и его соратников будет создан до конца 2024 года, но этого не произошло. В то же время генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявлял о прогрессе в этом вопросе.
В начале мая во Львове состоялась встреча главы Министерства иностранных дел (МИД), которые поддерживают создание Спецтрибунала для России. По итогам участники достигли политической договоренности о запуске механизма.
МУС не имеет юрисдикции в отношении преступлений Москвы против Киева, поскольку Россия - не член Римского статута, а Украина - не была полноправным членом на момент вторжения.
Спецтрибунал, в свою очередь, позволит заполнить правовой вакуум.
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