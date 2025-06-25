Устав Спецтрибунала по преступлению России против Украины готов: известны ключевые положения

"Устав Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - готов. Это историческое достижение не только для Украины, но и для всей архитектуры международного права. Это документ, который дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал эту войну", - отметила Мудрая.

По ее словам, украинская делегация работала над текстом более двух лет. В том же числе известны ключевые положения Устава.

Никаких иммунитетов для агрессоров

Устав не содержит никаких упоминаний, несмотря на различные позиции и сложные переговоры, о персональных иммунитетах. Это позволит выдвинуть обвинения даже действующим руководителям России, так называемой "тройке". Впрочем, вынесение приговора и заочное осуждение будет возможным уже после того, как "тройка" лишится должностей.

Полностью международная юрисдикция

Спецтрибунал против России будет иметь международную правосубъектность, а не статус гибридной или национальной структуры.

Преступление агрессии - определено четко

"Основу составляет статья 8 bis Римского статута МУС,дополненная критериями агрессивной войны из резолюции 3314 Генассамблеи ООН. Понятие - четкое. Ответственность - неотвратимая", - объясняет Мудрая.

Сотрудничество с МУС, а не конкуренция

Спецтрибунал против России не будет подрывать Международный уголовный суд (МУС), а наоборот - дополнять, поскольку производства могут идти параллельно. В случае передачи обвиняемого в МУС - процесс в Спецтрибунале приостанавливается.

Полноценные заочные процессы

Устав будет включать механизм in absentia, который позволит выносить приговор даже без присутствия обвиняемых, кроме действующей "тройки", которая сейчас занимает должности. Потенциально это также может касаться Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики.

Юридическое установление истины

"Создание Спецтрибунала - это шанс на первое официальное международное признание преступления агрессии со стороны России еще с 2014 года. Его обвинительные акты станут юридической правдой о том, кто начал эту войну, когда и как. Так, как это сделал Нюрнберг", - добавляет заместитель председателя ОП.