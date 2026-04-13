Статус УБД в 2026: кто может получить его автоматически, а кому надо обращаться самостоятельно

Главное: Автоматическое предоставление: данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания.

данные вносятся в Реестр в течение 5 дней после задания. Добровольцы: имеют право на статус за участие в боях в феврале-марте 2022 года.

имеют право на статус за участие в боях в феврале-марте 2022 года. Уволенные со службы: оформляют документы через ТЦК или ведомственные комиссии.

оформляют документы через ТЦК или ведомственные комиссии. Срок рассмотрения: комиссия принимает решение в течение 30 дней.

Кто имеет право на статус

Получить удостоверение могут военнослужащие всех родов войск, партизаны, подпольщики, а также иностранцы и лица без гражданства, которые воевали в составе официальных формирований.

Отдельную категорию составляют добровольцы - гражданские лица, которые защищали Украину совместно с силами обороны в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, или участвовали в АТО до 23 февраля 2018 года.

Как происходит оформление

Автоматический режим (во время службы) - военным не нужно подавать заявления. Уполномоченное лицо части вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ).

Сведения должны появиться в базе в течение 5 дней после начала боевого задания. Оповещение о присвоении статуса приходит в электронный кабинет или на почту.

Важно: пленные и пропавшие без вести также получают статус автоматически, что позволяет их семьям пользоваться льготами без лишних бюрократических шагов.

Самостоятельная подача (если данные не внесли). Если командование не подало документы вовремя, боец может действовать сам:

Онлайн: через портал "Дія" с использованием "Дія.Підпис".

По почте: отправить заявление и пакет подтверждающих документов в профильную комиссию.

Для уволенных со службы - бывшие военные обращаются в ТЦК и СП по месту учета. Если вы служили не в ВСУ (СБУ, Нацгвардия, ГПСУ и т.д.), заявление следует подавать непосредственно в комиссию вашего бывшего ведомства.

ТЦК имеет право самостоятельно истребовать справки через суд, если часть не предоставляет ответа.

Как действовать добровольцам

Добровольцы подают бумажное заявление в межведомственную комиссию Минветеранов. Это можно сделать:

Через любой ЦПАУ (независимо от места регистрации).

(независимо от места регистрации). Почтой на адрес Минветеранов: г. Киев, ул. Крещатик, 34.

После решения комиссии ветеран получает удостоверение и нагрудный знак. Также в любом ЦПАУ через сервис "Единое окно" можно за несколько минут получить выписку из реестра, подтверждающую право на льготы.