Простой во время войны: кому не придется платить налог на недвижимость и почему

Во время войны многие объекты нежилой недвижимости остались "не у дел". Однако нужно ли платить налог на такую недвижимость, если она не используется - знают не все.

Подробнее о том, как начисляется налог на нежилую недвижимость, о каких именно объектах при этом идет речь, нужно ли платить налог, если недвижимость не используется, а также в каких случаях возможно освобождение от его уплаты или же применение льгот, рассказала в комментарии РБК-Украина юрист Адвокатского объединения "Діксі Лекс" Алина Ткач .

Как начисляется налог на нежилую недвижимость

По словам эксперта, для физических лиц ставка налога на недвижимое имущество нежилых объектов не превышает 2,7% от минимальной заработной платы за один квадратный метр.

При этом налог рассчитывается на основе:

площади объекта;

ставки налога, определенной для конкретного объекта.

Что входит в объекты налогообложения нежилой недвижимости

Ткач объяснила, что к объектам налогообложения нежилой недвижимости входят:

здания;

сооружения;

другие нежилые помещения (офисные, промышленные, торговые, склады, гаражи и т.д.).

Принадлежать они могут физическим или юридическим лицам, включая нерезидентов.

Юрист уточнила, что речь идет также о "земельных улучшениях", которые "состоят из несущих и ограждающих или соединенных (несуще-ограждающих) конструкций, образующих наземные или подземные помещения" и предназначены для:

проживания или пребывания людей;

размещения имущества;

размещения животных;

размещения растений;

хранения других материальных ценностей;

осуществление экономической деятельности.

Нужно ли платить налог, если недвижимость не используется

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, владелец объекта нежилой недвижимости обязан уплачивать налог независимо от того, используется ли эта недвижимость в хозяйственной деятельности.

"Если здание не используется (например из-за простоя, капитального ремонта или реконструкции), согласно Налоговому кодексу, такое обстоятельство не освобождает владельца от обязанности уплаты налога", - объяснила юрист.

Она добавила, что судебная практика также подтверждает: факт неиспользования здания не меняет его статуса как объекта налогообложения.

"Следовательно, Налоговый кодекс Украины не содержит норм о прекращении выполнения налоговых обязательств по налогу на недвижимость за объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта хозяйствования, но временно не использующиеся в его деятельности в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, простоем и т.д.", - отметила Ткач.

Поэтому за такие здания налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивается на общих основаниях.

В каких случаях возможно освобождение от уплаты налога

Освобождение от уплаты налога на недвижимое имущество нежилых объектов возможно, по словам эксперта, в исключительных случаях:

если объект расположен на территории, где ведутся или велись боевые действия, или на временно оккупированной территории;

если здание уничтожено или повреждено в результате боевых действий, террористических актов или диверсий;

если местные власти приняли решение об освобождении от налога на период военного положения.

"То есть от налога на нежилую недвижимость могут быть освобождены владельцы недвижимости, которая расположена и в сравнительно безопасных областях Украины... Однако оккупанты изуродовали ее ракетными ударами... которую фактически невозможно использовать", - уточнила юрист.

Она добавила, что это может касаться также местностей, освобожденных из российской оккупации (где здания подверглись другим разрушениям агрессора).

Кто из налогоплательщиков может получить льготы

Ткач рассказала, что законодательство предусматривает льготы для определенных категорий налогоплательщиков:

ветеранов войны;

инвалидов;

пенсионеров;

семей погибших военнослужащих.

Кроме того, льготы могут применять для недвижимости, которая используется для социальных или благотворительных целей.