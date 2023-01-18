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Статус-кво не может длиться вечно. Тайвань ожидает вторжения Китая в 2027 году

Новина українською →
Тайвань, Среда 18 января 2023 21:47
Статус-кво не может длиться вечно. Тайвань ожидает вторжения Китая в 2027 году Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань, и нападение может произойти в 2027 году, предупреждает МИД страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Китай теперь, вероятнее всего, вторгнется на Тайвань, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем лидера Си Цзиньпина", - заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Он установил 2027 год как ключевую дату, когда такие действия, скорее всего, произойдут.

Как отмечает издание, напряжение в Тайванском проливе растет и является самым высоким за многие годы. По данным тайваньских источников, Китай теперь каждый день летает на истребителях в направлении воздушного пространства самоуправляемого острова.

Недавно РБК-Украина сообщало, что американские аналитики смоделировали 24 сценария боевых действий США и Тайваня против Китая и определили вероятных победителей. Ранее мы писали, что США, Япония и союзники ужесточили подготовку к возможной войне за Тайвань.

Напомним, китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Во время военных учений 28 самолетов Китая ворвались в зону ПВО Тайваня.

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