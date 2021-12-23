Українці назвали улюблені новорічні свята

У 2021 році найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік 4%, жодне з цих новорічних свят не люблять 2% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Як зазначають соціологи, протягом останніх десяти років з кожним роком зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва - збільшується. В результаті цього року кількість прихильників Різдва стала найбільшою.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-22 грудня 2021 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.