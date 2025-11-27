Стартует в 2026 году: Макрон представил план добровольной военной службы во Франции

Макрон объявил, что добровольцы в возрасте 18 и 19 лет начнут службу уже в следующем году по новой 10-месячной программе военной службы.

"Новая национальная служба будет постепенно введена, начиная со следующего лета", - сказал он в своей речи на военной базе Варсес во Французских Альпах.

По словам президента, молодые добровольцы будут служить только на материковой части Франции и на ее заморских территориях, а не в военных операциях за рубежом.

Французские вооруженные силы сейчас насчитывают около 200 тысяч военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, и более 40 тысяч резервистов.

Это делает французскую армию второй по численности в Европейском Союзе, уступая лишь Польше.

При этом Франция хочет увеличить количество резервистов до 100 тысяч к 2030 году.