Стартует в 2026 году: Макрон представил план добровольной военной службы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон представил план добровольной военной службы. Страна стремится укрепить свои вооруженные силы на фоне угрозы со стороны России после завершения войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Макрон объявил, что добровольцы в возрасте 18 и 19 лет начнут службу уже в следующем году по новой 10-месячной программе военной службы.
"Новая национальная служба будет постепенно введена, начиная со следующего лета", - сказал он в своей речи на военной базе Варсес во Французских Альпах.
По словам президента, молодые добровольцы будут служить только на материковой части Франции и на ее заморских территориях, а не в военных операциях за рубежом.
Французские вооруженные силы сейчас насчитывают около 200 тысяч военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, и более 40 тысяч резервистов.
Это делает французскую армию второй по численности в Европейском Союзе, уступая лишь Польше.
При этом Франция хочет увеличить количество резервистов до 100 тысяч к 2030 году.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что во Франции на фоне угрозы со стороны России могут вскоре ввести добровольную военную службу. О соответствующем решении планирует сообщить президент Эммануэль Макрон.
Различные сценарии плана предусматривают привлечение от 10 до 50 тысяч человек в год. По данным ряда французских СМИ, добровольная служба продлится 10 месяцев и предусматривает оплату - несколько сотен евро в месяц.
Также ранее о реформе военной службы договорились власти Германии. Планируется, что все 18-летние граждане страны будут получать анкету для определения мотивации и пригодности к службе. Все молодые люди, которые родились после 1 января 2008 года, будут обязаны пройти медосмотр.
Служба в армии останется добровольной. Но если нужное количество желающих служить не достигнуто, в стране могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости", где кандидатов определит жребий. Голосование по этому вопросу запланировано на декабрь.