Стартує у 2026 році: Макрон представив план добровільної військової служби у Франції

Макрон оголосив, що добровольці віком 18 та 19 років розпочнуть службу вже наступного року за новою 10-місячною програмою військової служби.

"Нова національна служба буде поступово запроваджена, починаючи з наступного літа", - сказав він у своїй промові на військовій базі Варсес у Французьких Альпах.

За словами президента, молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та за її заморських територіях, а не у військових операціях за кордоном.

Французькі збройні сили наразі налічують близько 200 тисяч військовослужбовців, що перебувають на дійсній військовій службі, та понад 40 тисяч резервістів.

Це робить французьку армію другою за чисельністю в Європейському Союзі, поступаючись лише Польщі.

При цьому Франція хоче збільшити кількість резервістів до 100 тисяч до 2030 року.