Стартував продаж квитків на поїзди західного напрямку: список

Сьогодні, 30 травня, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди західного напрямку. Станом на сьогодні, загалом українці можуть придбати проїзні документи на 35 поїздів далекого прямування.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні відкривається продаж квитків 6 поїздів у західному напрямку, які почнуть курсування з 4 червня. Квитки можна придбати на наступні поїзди:

№ 1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, з Костянтинівки - з 5 червня по непарних);

№ 7/8 Київ-Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

№ 749/750 Київ-Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

№ 29/30 Київ-Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№ 98/97 Ковель-Київ (через день, з Ковеля - з 3 червня по непарних днях, з Києва - з 4 червня по парних);

№ 772/771 Хмельницький-Київ (щодня, з 4 червня)

Фото: список поїздів західного напрямку (t.me/UkrzalInfo)

З урахуванням цих на сьогодні відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого прямування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через карантинні обмеження квитки можна придбати тільки на половину місць вагонів "Інтерсіті", купе і СВ; при цьому пасажири будуть проходити перевірку температури тіла і мають носити маски.

Крім того, повідомлялося, що з 1 червня почнуть поступово відновлювати приміське залізничне сполучення, заплановано запуск понад 200 електричок у десяти областях.