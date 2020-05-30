Стартовала продажа билетов на поезда западного направления: список

С 4 июня поезда пойдут в Ужгород, Хмельницкий, Ивано-Франковск и Ковель
Сегодня, 30 мая, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда западного направления. По состоянию на сегодня, в общей сложности украинцы могут приобрести проездные документы на 35 поездов дальнего следования.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Telegram.
Сообщается, что сегодня открывается продажа билетов 6 поездов в западном направлении, которые начнут курсирование с 4 июня. Билеты можно приобрести на следующие поезда:
Фото: список поездов западного направления (t.me/UkrzalInfo)
С учетом этих на сегодня открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за карантинных ограничений билеты можно приобрести только на половину мест вагонов "Интерсити", купе и СВ; при этом пассажиры будут проходить проверку температуры тела и должны носить маски.
Кроме того, сообщалось, что с 1 июня начнут постепенно возобновлять пригородное железнодорожное сообщение, запланирован запуск более 200 электричек в десяти областях.
Автор: РБК-Украина