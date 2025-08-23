Старт против чемпионок мира. Украина второй раз в истории играет на волейбольном мундиале: где смотреть матчи

23 августа, в 16:30 сборная Украины стартует на женском чемпионате мира по волейболу. Это лишь второе в истории выступление "сине-желтых" на глобальном форуме. Уже на старте команду ждет серьезное испытание - матч против действующих обладательниц золотых наград.

Волейбольный мундиаль и Украина

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин проходит с 22 августа по 7 сентября 2025 года в Таиланде.

В турнире впервые в истории принимают участие 32 национальные сборные, что на восемь команд больше, чем на предыдущем чемпионате.

Сборная Украины пробилась на ЧМ по рейтингу, как 15-я команда в мире. Это лишь второе участие "сине-желтых" в турнире. Предыдущее выступление датируется аж 1994 годом. Тогда команда одержала одну победу в трех встречах и не прошла дальше первого этапа.

Украинки - победительницы Золотой Евролиги-2025 (фото: cev.eu)

Команда легионерок

Подопечные польского специалиста Якуба Глушака стартуют на мировом форуме, уже имея в сезоне один трофей. В июне "сине-желтые" триумфовали в финале Золотой Евролиги-2025, одолев Венгрию. Эта победа стала для украинок уже третьей в истории на континентальном турнире.

В заявку сборной Украины попали 14 волейболисток. Только три из них представляют национальное первенство (все - из черновицкой "Буковинки"). Остальные - выступают за рубежом.

Состав женской сборной Украины на ЧМ-2025:

Связующие: Станислава Парфенова ("Буковинка"), Дарья Шаргородская ("Жетысу", Казахстан).

Станислава Парфенова ("Буковинка"), Дарья Шаргородская ("Жетысу", Казахстан). Диагональные: Анна Артышук ("Пальмберг", Германия), Анастасия Крайдуба ("Заон", Греция).

Анна Артышук ("Пальмберг", Германия), Анастасия Крайдуба ("Заон", Греция). Доигровщицы: Мария Капланская ("Слован", Словакия), Александра Миленко ("Динамо" Бухарест, Румыния), Валерия Нудьга ("Заон", Греция), Андриана Павлик ("Буковинка").

Мария Капланская ("Слован", Словакия), Александра Миленко ("Динамо" Бухарест, Румыния), Валерия Нудьга ("Заон", Греция), Андриана Павлик ("Буковинка"). Центральные блокирующие: Полина Герасимчук ("Буковинка"), Светлана Дорсман ("Девелопрес", Польша), Ульяна Котар ("Мюлуз", Франция), Диана Мелюшкина ("Бешикташ", Турция).

Полина Герасимчук ("Буковинка"), Светлана Дорсман ("Девелопрес", Польша), Ульяна Котар ("Мюлуз", Франция), Диана Мелюшкина ("Бешикташ", Турция). Либеро: Алика Луценко ("Вроцлав", Польша), Кристина Немцева ("Радомка", Польша).

Что известно о соперницах

Украинская команда по итогам жеребьевки попала в квартет Н, где сыграет с Сербией, Японией и Камеруном.

Сербия подходит к чемпионату мира в статусе действующей обладательницы титула. Балканская команда дважды подряд становилась сильнейшей на планете, однако на последнем крупном турнире - Олимпиаде в Париже - не смогла пройти дальше четвертьфинала.

Япония остается одной из самых стабильных команд мирового волейбола. Сборная еще ни разу не пропустила ни чемпионат мира, ни Олимпийские игры. Впрочем, последний раз медали мирового первенства японки получали еще в 2010 году ("бронза"), хотя с 2006-го неизменно доходят до стадии четвертьфинала.

Камерун пятый раз в своей истории сыграет на чемпионате мира. Для африканской команды турниры пока складываются неудачно: побед одержать не удалось ни разу, а предыдущий мундиаль завершился для камерунок последним местом в итоговой таблице.

Расписание матчей Украины в групповом турнире:

Суббота, 23 августа, 16:30. Украина - Сербия

Понедельник, 25 августа, 13:00. Украина - Япония

Среда, 27 августа, 16:30. Украина - Камерун

По итогам группового раунда по две лучшие команды выйдут в 1/8 финала. Поединки плей-офф стартуют 29 августа. Финальный матч запланирован на 7 сентября.

Где смотреть ЧМ

Официальный транслятор женского чемпионата мира-2025 по волейболу в Украине - "Суспільне Спорт".

Смотрите матчи вживую можно на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".

Трансляции матчей сборной Украины также будут бесплатно доступны на YouTube-канале "Суспільне Волейбол".