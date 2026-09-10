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Старт продаж iPhone 18 в Украине: объявлены даты предзаказа и официального релиза

11:03 10.09.2026 Чт
2 мин
Покупатели смогут оформить предзаказ уже через несколько дней, но один из смартфонов придется подождать
aimg Ольга Завада
Первый складной iPhone опоздает (скриншот: Apple)

Стали известны даты выхода новых устройств Apple на украинском рынке. Официальные продажи линейки iPhone 18, смартчасов и наушников стартуют 25 сентября 2026 года.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отечественного ритейлера ТехноЇжак в Instagram .

График предзаказов и старт продаж

Покупатели в Украине смогут первыми купить флагманские смартфоны и сопутствующие гаджеты уже в конце сентября.

Основные даты для украинского рынка

18 сентября: открытие официальных предзаказов на новые устройства (за неделю до старта продаж);

25 сентября 2026: начало официальных продаж в магазинах.

Какие устройства поступят в продажу 25 сентября?

В первый день продаж украинским покупателям станут доступны следующие новинки:

  • смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;
  • смартчасы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4;
  • Беспроводные наушники AirPods 5

Читайте больше: До 188 тысяч гривен: в Украине обнародовали цены на новые iPhone

Задержка складывающегося iPhone Duo

Первый складной смартфон компании - iPhone Duo - не поступит в продажу вместе с базовой линейкой.

Его релиз на украинском рынке задерживается: устройство появится в официальной продаже позже - в конце октября или начале ноября .

Что известно о ценах в Украине?

Официальные ценники на новинки для украинского рынка ритейлеры пока не объявили. Ожидается, что стоимость устройств в Украине будет близка к европейским ценам.

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