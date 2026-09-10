Старт продаж iPhone 18 в Украине: объявлены даты предзаказа и официального релиза

График предзаказов и старт продаж

Покупатели в Украине смогут первыми купить флагманские смартфоны и сопутствующие гаджеты уже в конце сентября.

Основные даты для украинского рынка

18 сентября: открытие официальных предзаказов на новые устройства (за неделю до старта продаж);

25 сентября 2026: начало официальных продаж в магазинах.

Какие устройства поступят в продажу 25 сентября?

В первый день продаж украинским покупателям станут доступны следующие новинки:

смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max;

смартчасы Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4;

Беспроводные наушники AirPods 5

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Задержка складывающегося iPhone Duo

Первый складной смартфон компании - iPhone Duo - не поступит в продажу вместе с базовой линейкой.

Его релиз на украинском рынке задерживается: устройство появится в официальной продаже позже - в конце октября или начале ноября .

Что известно о ценах в Украине?

Официальные ценники на новинки для украинского рынка ритейлеры пока не объявили. Ожидается, что стоимость устройств в Украине будет близка к европейским ценам.