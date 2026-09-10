Старт продажів iPhone 18 в Україні: названо дати передзамовлення та офіційного релізу

Стали відомі дати виходу нових пристроїв компанії Apple на українському ринку. Офіційні продажі лінійки iPhone 18, смартгодинників та навушників стартують 25 вересня 2026 року.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на вітчизняного ритейлера ТехноЇжак в Instagram.
Покупці в Україні зможуть першими придбати флагманські смартфони та супутні гаджети вже наприкінці вересня.
Основні дати для українського ринку
18 вересня: відкриття офіційних передзамовлень на нові пристрої (за тиждень до старту продажів);
25 вересня 2026 року: початок офіційних продажів у магазинах.
У перший день продажів українським покупцям стануть доступні такі новинки:
Перший складаний смартфон компанії - iPhone Duo - не надійде у продаж разом із базовою лінійкою.
Його реліз на українському ринку затримується: пристрій з'явиться в офіційному продажі пізніше - наприкінці жовтня або на початку листопада.
Офіційні цінники на новинки для українського ринку ритейлери наразі не оголосили. Очікується, що вартість пристроїв в Україні буде співмірною з європейськими цінами.