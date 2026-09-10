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Старт продажів iPhone 18 в Україні: названо дати передзамовлення та офіційного релізу

11:03 10.09.2026 Чт
2 хв
Покупці зможуть оформити передзамовлення вже за кілька днів, але один зі смартфонів доведеться зачекати
aimg Ольга Завада
Перший складаний iPhone запізниться (скриншот: Apple)

Стали відомі дати виходу нових пристроїв компанії Apple на українському ринку. Офіційні продажі лінійки iPhone 18, смартгодинників та навушників стартують 25 вересня 2026 року.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на вітчизняного ритейлера ТехноЇжак в Instagram.

Графік передзамовлень та старт продажів

Покупці в Україні зможуть першими придбати флагманські смартфони та супутні гаджети вже наприкінці вересня.

Основні дати для українського ринку

18 вересня: відкриття офіційних передзамовлень на нові пристрої (за тиждень до старту продажів);

25 вересня 2026 року: початок офіційних продажів у магазинах.

Які пристрої надійдуть у продаж 25 вересня?

У перший день продажів українським покупцям стануть доступні такі новинки:

  • смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max;
  • смартгодинники Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4;
  • бездротові навушники AirPods 5.

Читайте більше: До 188 тисяч гривень: в Україні оприлюднили ціни на нові iPhone

Затримка складаного iPhone Duo

Перший складаний смартфон компанії - iPhone Duo - не надійде у продаж разом із базовою лінійкою.

Його реліз на українському ринку затримується: пристрій з'явиться в офіційному продажі пізніше - наприкінці жовтня або на початку листопада.

Що відомо про ціни в Україні?

Офіційні цінники на новинки для українського ринку ритейлери наразі не оголосили. Очікується, що вартість пристроїв в Україні буде співмірною з європейськими цінами.

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