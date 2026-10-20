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Старт отопительного сезона в Киеве: в КГГА рассказали, где уже включили тепло

15:42 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

По состоянию на 20 октября в Киеве подключили отопление до 15% учреждений социальной сферы. Тепло подают в больницы, школы, детские сады и другие учреждения.

Где в Киеве уже есть отопление

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в настоящее время к теплу подключили 10 учреждений здравоохранения, 13 детских садов и 16 школ.

Подключение отопления производится по индивидуальным заявкам руководителей заведений.

Отопительный сезон-2026

Напомним, Киев начал отопительный сезон в учреждениях социальной сферы 16 октября. Речь идет о больницах, школах, детских садах и других учреждениях. В части Днепровского и Дарницкого районов отопление пока не будут включать из-за повреждения энергообъекта.

РБК-Украина рассказывало, что в Ирпенской общине больницы, школы и детсады начали подключать к теплу 15 октября. В Черниговской области отопление в отдельных общинах уже подают в жилые дома, а в Сарненской общине Ровенской области подключение происходит поэтапно. В то же время, в Запорожье, Луцке, Львове и Черновцах запуск отопления зависит от снижения среднесуточной температуры до +8°C или ниже.

Также мы писали, что большинству украинцев жилищную субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов перечислят автоматически. Однако тем, кто впервые оформляет помощь, получил отказ на неотапливаемый период или имеет изменения в домохозяйстве, нужно подать заявление и декларацию. Если обратиться в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября, а выплату за этот месяц начислят в ноябре.

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Отопительный сезонКиевКГГА