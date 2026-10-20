Старт отопительного сезона в Киеве: в КГГА рассказали, где уже включили тепло

РБК-Украина рассказывало, что в Ирпенской общине больницы, школы и детсады начали подключать к теплу 15 октября. В Черниговской области отопление в отдельных общинах уже подают в жилые дома, а в Сарненской общине Ровенской области подключение происходит поэтапно. В то же время, в Запорожье, Луцке, Львове и Черновцах запуск отопления зависит от снижения среднесуточной температуры до +8°C или ниже.

Также мы писали, что большинству украинцев жилищную субсидию на отопительный сезон 2026-2027 годов перечислят автоматически. Однако тем, кто впервые оформляет помощь, получил отказ на неотапливаемый период или имеет изменения в домохозяйстве, нужно подать заявление и декларацию. Если обратиться в течение двух месяцев после начала отопительного сезона, субсидию назначат с октября, а выплату за этот месяц начислят в ноябре.