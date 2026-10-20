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Старт опалювального сезону в Києві: у КМДА розповіли, де вже увімкнули тепло

15:42 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Станом на 20 жовтня у Києві підключили опалення до 15% закладів соціальної сфери. Тепло подають у лікарні, школи, дитячі садки та інші установи столиці.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Де в Києві вже є опалення

За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наразі до тепла підключили 10 закладів охорони здоров'я, 13 дитячих садків і 16 шкіл.

Підключення опалення відбувається за індивідуальними заявками керівників закладів.

Опалювальний сезон-2026

Нагадаємо, Київ розпочав опалювальний сезон у закладах соціальної сфери 16 жовтня. Йдеться про лікарні, школи, дитячі садки та інші установи. В частині Дніпровського та Дарницького районів опалення поки не вмикатимуть через пошкодження енергооб’єкта.

РБК-Україна розповідало, що в Ірпінській громаді лікарні, школи та дитсадки почали підключати до тепла 15 жовтня. На Чернігівщині опалення в окремих громадах уже подають до житлових будинків, а в Сарненській громаді Рівненської області підключення відбувається поетапно. Водночас у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Чернівцях запуск опалення залежить від зниження середньодобової температури до +8°C або нижче.

Також ми писали, що більшості українців житлову субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років перерахують автоматично. Однак тим, хто оформлює допомогу вперше, отримав відмову на неопалювальний період або має зміни в домогосподарстві, потрібно подати заяву та декларацію. Якщо звернутися протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня, а виплату за цей місяць нарахують у листопаді.

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Опалювальный сезонКиївКМДА