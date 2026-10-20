Старт опалювального сезону в Києві: у КМДА розповіли, де вже увімкнули тепло

РБК-Україна розповідало, що в Ірпінській громаді лікарні, школи та дитсадки почали підключати до тепла 15 жовтня. На Чернігівщині опалення в окремих громадах уже подають до житлових будинків, а в Сарненській громаді Рівненської області підключення відбувається поетапно. Водночас у Запоріжжі, Луцьку, Львові та Чернівцях запуск опалення залежить від зниження середньодобової температури до +8°C або нижче.

Також ми писали, що більшості українців житлову субсидію на опалювальний сезон 2026-2027 років перерахують автоматично. Однак тим, хто оформлює допомогу вперше, отримав відмову на неопалювальний період або має зміни в домогосподарстві, потрібно подати заяву та декларацію. Якщо звернутися протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію призначать із жовтня, а виплату за цей місяць нарахують у листопаді.