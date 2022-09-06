ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Старт Ліги чемпіонів 6 вересня: повний розклад матчів вівторка

Новость на русском →
Європа, Вівторок 06 вересня 2022 09:55
Старт Ліги чемпіонів 6 вересня: повний розклад матчів вівторка Фото: "Шахтар" уже протестував газон "Ред Булл Арени" в Лейпцизі (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23. Серед команд, що візьмуть старт, і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. Дортмундська "Боруссія" на власному полі проекзаменує данський "Копенгаген", а до столиці Хорватії на зустріч із місцевим "Динамо" завітає лондонський "Челсі".

Ще шість поєдинків заплановані на 22:00. "Шахтар" вийде на поле "Ред Булл Арени" проти німецького РБ "Лейпциг", а центральний матч дня відбудеться у Парижі. Там зірковий ПСЖ прийме туринський "Ювентус".

Також у вівторок розпочне захист титулу і мадридський "Реал". Суперник єдиного представника України в Лізі чемпіонів у стартовому турі гостюватиме в Шотландії. Там нав'язати конкуренцію "вершковим" намагатиметься "Селтік".

Натомість "Манчестер Сіті" поїде на батьківщину Хосепа Гвардіоли до "Севільї". Тим часом чемпіон Італії – "Мілан" – протистоятиме "Зальцбургу" на виїзді.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Боруссія" Дортмунд – "Копенгаген", 19:45
  • "Динамо" Загреб – "Челсі", 19:45
  • "Бенфіка" – "Маккабі" Хайфа, 22:00
  • "Зальцбург" – "Мілан", 22:00
  • "Парі Сен-Жермен" – "Ювентус", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Шахтар", 22:00
  • "Севілья" – "Манчестер Сіті", 22:00
  • "Селтік" – "Реал", 22:00

Старт Ліги чемпіонів 6 вересня: повний розклад матчів вівторка

Тим часом провідні букмекери визначилися з коефіцієнтами на матч "Шахтаря". Безумовним фаворитом двобою у Саксонії став РБ "Лейпциг". Вірогідність же успіху "гірників" наразі менша за нічию.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку РБ "Лейпциг" і "Шахтаря" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Манчестер Сити Реал Мілан Лейпциг Селтик Челси Боруссия ПСЖ Ювентус Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
У Кремлі знову висунули вимоги для зустрічі Путіна і Зеленського
У Кремлі знову висунули вимоги для зустрічі Путіна і Зеленського
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії