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РБ "Лейпциг" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

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Лейпциг, Вівторок 06 вересня 2022 08:45
РБ "Лейпциг" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів Фото: "Шахтар" ще не програвав у сезоні 2022/23 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 німецький РБ "Лейпциг" прийме донецький "Шахтар".

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

РБ "Лейпциг" – "Шахтар"

6 вересня, 22:00, Лейпциг, "Ред Булл Арена", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Ще якихось п'ять днів тому "червоні бики" виглядали однозначним фаворитом протистояння з єдиним представником України в Лізі чемпіонів. Мовляв, нинішній призов "гірників" – геть сирий, а з відходом легіонерів розвіялися і всі креативні ідеї "Шахтаря". Та в суботу РБ "Лейпциг" отримав гучного ляпаса в Бундеслізі й цілком заслужив ярлик кризового гранда.

Саксонці важко входять у сезон. Та якщо нічиї зі "Штутгартом" і "Кьольном" та навіть поразку від "Уніона" можна назвати наслідком збігу цілого клубка обставин, то фіаско з "Айнтрахтом" (0:4) – за межею випадковості. А нуль ударів у площину воріт за 90 хвилин стали неабияким діагнозом трійці в складі Вернера, Нкунку та Сілви.

РБ &quot;Лейпциг&quot; – &quot;Шахтар&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Потенційна невдача з "Шахтарем", навіть нічия, всерйоз поставить під питання подальше перебування Доменіко Тедеско на посаді керманича команди. Інтрига прийдешнього матчу саме в тренерській дуелі. У час жеребкування очікувалося, що на цьому відрізку сезону під більшим тиском перебуватиме Ігор Йовічевіч.

Звісно, гра "гірників" відчутно втратила в яскравості. Та суто за результатом до нового тренерського штабу донеччан питань небагато. Те ж "Динамо", якому оглядачі заздалегідь вручали титул, стартувало з двох заслужених поразок. Однак, у вівторок рівень суперника та відповідальності для "Шахтаря" зростуть у кілька разів.

Чимало залежатиме від обраної Йовічевічем моделі гри. "Гірники" можуть спробувати зіграти зі звичною для УПЛ схемою, де Степаненко матиме роль єдиного "бульдога". Та є і варіант, за яким йому відрядять помічника. Наприклад, хорвата Джурасека. На вістрі ж атаки цілком можна очікувати появи Траоре.

РБ &quot;Лейпциг&quot; – &quot;Шахтар&quot;: анонс матчу Ліги чемпіонів

Дискваліфіковані:

Травмовані: Клостерманн, Ольмо, Поульсен – Корнієнко

Орієнтовні склади на матч РБ "Лейпциг" – "Шахтар"

РБ "Лейпциг": Гулачі – Сімакан, Орбан, Гвардіол – Хенрікс, Лаймер, Кампль, Раум – Собослай – Вернер, Нкунку

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Петряк, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Формат групового етапу Ліги чемпіонів часу на помилки дає небагато. Тут працює проста арифметика – для гарантованого виходу в плей-офф треба набрати 10 очок. Враховуючи, що фаворитом квартету стали чинні королі турніру з Мадрида, то перемоги в очних зустрічах трійки інших будуть вирішальними. "Червоні бики" переважають "Шахтар" за всіма параметрами, а дошкульна поразка на вихідних надасть їм додатковий імпульс для реабілітації перед рідними фанатами.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію РБ "Лейпциг" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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