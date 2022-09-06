Старт Лиги чемпионов 6 сентября: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Премьерный игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. Дортмундская "Боруссия" на собственном поле проэкзаменует датский "Копенгаген", а столицу Хорватии ради встречи с местным "Динамо" посетит лондонский "Челси".

Еще шесть поединков запланировано на 22:00. "Шахтер" выйдет на поле "Ред Булл Арены" против немецкого РБ "Лейпциг", а центральный матч состоится в Париже. Там звездный ПСЖ примет туринский "Ювентус".

Также во вторник приступит к защите титула и мадридский "Реал". Соперник единственного представителя Украины в Лиге чемпионов в стартовом туре будет гостить в Шотландии. Там навязать конкуренцию "сливочным" попробует "Селтик".

В свою очередь "Манчестер Сити" поедет на родину Хосепа Гвардиолы в "Севилью". Тем временем чемпион Италии – "Милан" – будет противостоять "Зальцбургу" на выезде.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

"Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген", 19:45

"Динамо" Загреб – "Челси", 19:45

"Бенфика" – "Маккаби" Хайфа, 22:00

"Зальцбург" – "Милан", 22:00

"Пари Сен-Жермен" – "Ювентус", 22:00

РБ "Лейпциг" – "Шахтер", 22:00

"Севилья" – "Манчестер Сити", 22:00

"Селтик" – "Реал", 22:00

Тем временем ведущие букмекеры определились с коэффициентами на матч "Шахтера". Безусловным фаворитом поединка в Саксонии стал РБ "Лейпциг". Вероятность же успеха "горняков" пока меньше ничьей.