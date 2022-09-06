ua ru
Вт, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Старт Лиги чемпионов 6 сентября: полное расписание матчей вторника

Новина українською →
Европа, Вторник 06 сентября 2022 09:55
Старт Лиги чемпионов 6 сентября: полное расписание матчей вторника Фото: "Шахтер" уже протестировал газон "Ред Булл Арены" в Лейпциге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Восемью матчами во вторник начнется групповой этап Лиги чемпионов 2022/23. Среди стартующих команд и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Премьерный игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45. Дортмундская "Боруссия" на собственном поле проэкзаменует датский "Копенгаген", а столицу Хорватии ради встречи с местным "Динамо" посетит лондонский "Челси".

Еще шесть поединков запланировано на 22:00. "Шахтер" выйдет на поле "Ред Булл Арены" против немецкого РБ "Лейпциг", а центральный матч состоится в Париже. Там звездный ПСЖ примет туринский "Ювентус".

Также во вторник приступит к защите титула и мадридский "Реал". Соперник единственного представителя Украины в Лиге чемпионов в стартовом туре будет гостить в Шотландии. Там навязать конкуренцию "сливочным" попробует "Селтик".

В свою очередь "Манчестер Сити" поедет на родину Хосепа Гвардиолы в "Севилью". Тем временем чемпион Италии – "Милан" – будет противостоять "Зальцбургу" на выезде.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Боруссия" Дортмунд – "Копенгаген", 19:45
  • "Динамо" Загреб – "Челси", 19:45
  • "Бенфика" – "Маккаби" Хайфа, 22:00
  • "Зальцбург" – "Милан", 22:00
  • "Пари Сен-Жермен" – "Ювентус", 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Шахтер", 22:00
  • "Севилья" – "Манчестер Сити", 22:00
  • "Селтик" – "Реал", 22:00

Старт Лиги чемпионов 6 сентября: полное расписание матчей вторника

Тем временем ведущие букмекеры определились с коэффициентами на матч "Шахтера". Безусловным фаворитом поединка в Саксонии стал РБ "Лейпциг". Вероятность же успеха "горняков" пока меньше ничьей.

К слову, ранее подготовили анонс поединка РБ "Лейпциг" и "Шахтера" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Манчестер Сити Реал Милан Лейпциг Селтик Челси Боруссия ПСЖ Ювентус Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
Бои за Херсон. Как изменилась ситуация на юге за неделю контрнаступления
DAILY
Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Мина замедленного действия. Когда санкции нанесут мощный удар по экономике России