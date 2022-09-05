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РБ "Лейпциг" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Лейпциг, Понеділок 05 вересня 2022 14:12
РБ "Лейпциг" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів Фото: Шляхи "Шахтаря" вперше перетнуться з РБ "Лейпциг" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" гостюватиме в німецького РБ "Лейпциг".

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтар" відбудеться на "Ред Булл Арені" 6 вересня. Початок поєдинку о 22:00. У паралельному матчі групи F "Селтік" прийме мадридський "Реал" у Глазго.

Для австрійської контори Bwin "червоні бики" стали безумовним фаворитом протистояння. На перемогу саксонців можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,22. Тим часом імовірність успіху "Шахтаря" оцінили шаленим кефом 11,50. Нічия є набагато вірогіднішою з балом 7,00.

Оптимісти можуть закластися на позитивний підсумок "гірників" із нульовою нічиєю на виїзді з коефіцієнтом 21,00. Натомість перспективною непатріотичною ставкою виглядають 2 і більше голів від Тімо Вернера з кефом 5,00.

Натомість британці з William Hill у команду Ігора Йовічевіча мають ще менше віри. Коефіцієнт на перемогу донецького клубу тут склав 12,00. Кеф на звитягу "червоних биків" ідентичний – 1,22. На нічию приймають ставки з балом 6,50.

Любителі гострих відчуттів розглянуть сценарій, за яким "Шахтар" пропустить першим і переможе в підсумку з неймовірним кефом 29,00. Непоганий коефіцієнт і на голи обох команд у кожному з таймів – 11,00.

У рамках УПЛ "Шахтар" мінімально переграв "Рух" минулої п'ятниці. Вітчизняний гранд грав у меншості з 35-ї хвилини, але зумів забити зусиллями Коноплі та йде другим у чемпіонаті України (7 очок).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію РБ "Лейпциг" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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