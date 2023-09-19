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Старт Лиги чемпионов 19 сентября: полное расписание матчей вторника

Милан, Вторник 19 сентября 2023 15:30
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Старт Лиги чемпионов 19 сентября: полное расписание матчей вторника Фото: Команда Хосепа Гвардиола приступит к защите титула с матчем против "Црвены Звезды" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорцив

Групповой этап Лиги чемпионов 2023/24 начнется во вторник восемью матчами. Среди команд, которые будут стартовать, и донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Премьерный игровой день основной сетки Кубка чемпионов начнется в 19:45 двумя поединками. Итальянский "Милан" примет английский "Ньюкасл", а швейцарский "Янг Бойз" встретится с немецким РБ "Лейпциг".

Еще шесть матчей запланированы на 22:00. Пока донецкий "Шахтер" будет принимать "Порту" в Гамбурге, испанская "Барселона" дома будет противостоять бельгийскому "Антверпену". В свою очередь в Риме "Лацио" примет мадридский "Атлетико".

Действующий победитель турнира "Манчестер Сити" на домашней арене встретится с белградской "Црвеной Звездой". Французский "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" примет "Боруссию" из Дортмунда. В Роттердам в "Фейеноорд" приехал шотландский "Селтик".

Список матчей вторника в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

  • "Милан" – "Ньюкасл", 19:45
  • "Янг Бойз" – РБ "Лейпциг", 19:45
  • "Барселона" – "Антверпен", 22:00
  • "Лацио" – "Атлетико", 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Црвена Звезда", 22:00
  • ПСЖ – "Боруссия" Д, 22:00
  • "Фейеноорд" – "Селтик", 22:00
  • "Шахтер" – "Порту", 22:00

Старт Лиги чемпионов 19 сентября: полное расписание матчей вторника

Ранее "Шахтер" обнародовал заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов. В список попали 33 исполнителя. Летние новички "горняков" Рудько, Лемкин, Азарови, Чигринский, Педриньо, Кастильо, Эгиналдо, Мироши и Невертон получили места в обойме.

К слову, ранее опубликовали анонс поединка "Шахтера" и "Порту" на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, накануне подготовили экспресс-презентацию "Порту" на старте Лиги чемпионов 2023/24.

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