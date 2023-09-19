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Старт Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів вівторка

Мілан, Вівторок 19 вересня 2023 15:30
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Старт Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів вівторка Фото: Команда Хосепа Гвардіола розпочне захист титулу з матчем проти "Црвени Звезди" (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Груповий етап Ліги чемпіонів 2023/24 розпочнеться у вівторок вісьмома матчами. Серед команд, що візьмуть старт, і донецький "Шахтар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Прем'єрний ігровий день основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45 двома поєдинками. Італійський "Мілан" прийме англійський "Ньюкасл", а швейцарський "Янг Бойз" зустрінеться з німецьким РБ "Лейпциг".

Ще шість матчів заплановані на 22:00. Поки донецький "Шахтар" прийматиме "Порту" в Гамбурзі, іспанська "Барселона" вдома протистоятиме бельгійському "Антверпену". Натомість у Римі "Лаціо" прийме мадридський "Атлетіко".

Чинний переможець турніру "Манчестер Сіті" на домашній арені зустрінеться з белградською "Црвеною Звездою". Французький "Парі Сен-Жермен" натомість на "Парк де Пренс" прийме "Боруссію" з Дортмунда. У Роттердам до "Фейєнорда" приїхав шотландський "Селтік".

Перелік матчів вівторка в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Мілан" – "Ньюкасл", 19:45
  • "Янг Бойз" – РБ "Лейпциг", 19:45
  • "Барселона" – "Антверпен", 22:00
  • "Лаціо" – "Атлетіко", 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Црвена Звезда", 22:00
  • ПСЖ – "Боруссія" Д, 22:00
  • "Фейєнорд" – "Селтік", 22:00
  • "Шахтар" – "Порту", 22:00

Старт Ліги чемпіонів 19 вересня: повний розклад матчів вівторка

Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.

До слова, раніше опублікували анонс поєдинку "Шахтаря" і "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, напередодні підготували експрес-презентацію "Порту" на старті Ліги чемпіонів 2023/24.

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