Оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (перехват)

Россия каждый день теряет множество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

В своем разговоре с товарищем россиянин поначалу не может подсчитать количество погибших солдат. Он говорит, что некоторые из них ранены, а некоторые - пропавшие без вести.

"У меня в сумме получается, без вести, которых я знаю, но они скорее всего двухсот - 12 человек, трехсот у меня 19 человек, и два - двухсот", - говорит он.