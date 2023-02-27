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Оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (перехват)

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 19:50
Оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (перехват) Фото: оккупант рассказал о значительных ежедневных потерях россиян на фронте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия каждый день теряет множество своих военных при попытке захватить и оккупировать Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В своем разговоре с товарищем россиянин поначалу не может подсчитать количество погибших солдат. Он говорит, что некоторые из них ранены, а некоторые - пропавшие без вести.

"У меня в сумме получается, без вести, которых я знаю, но они скорее всего двухсот - 12 человек, трехсот у меня 19 человек, и два - двухсот", - говорит он.

Напомним, российские оккупанты расширяют деятельность так называемых "заградительных отрядов" в Донецкой области. Боевикам запрещают отступать, угрожая расстрелом .

Кроме того, женщины россиян просят мужчинпривезти им с войны так называемые "трофеи" из тел убитых украинцев.

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