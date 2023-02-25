"Сломайте мне пятку": оккупант рассказал о россиянах, пытающихся сбежать с фронта, - ГУР

Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.

"Парень говорит - сломайте мне пятку и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает и на полгода домой уехать. А я ему говорю - давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - рассказал оккупант.

Его жена возмутилась, что до мужа и подразделения никакая помощь не доходит.

"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должен помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить за это", - рассказала жена.

Муж ей рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют к нему в подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.