"Сломайте мне пятку": оккупант рассказал о россиянах, пытающихся сбежать с фронта, - ГУР
Жена военнослужащего РФ возмущена, что семьи собирают средства на обеспечение мобилизованных. Оккупант ей рассказал, как другие россияне готовы ломать кости, чтобы убежать из передовой в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Парень говорит - сломайте мне пятку и предлагает 60 тысяч. По его словам, она долго заживает и на полгода домой уехать. А я ему говорю - давай я ее тебе прострелю, готовь деньги, только из твоего автомата это сделаю", - рассказал оккупант.
Его жена возмутилась, что до мужа и подразделения никакая помощь не доходит.
"Надо петицию, разобраться надо, почему до вас не доходит ничего. На Кременную собирают, на передовую, деньги на тепловизоры. Я же понимаю, это наши мужики, надо помочь. Но извините, не я же вас туда отправляла. Почему я должен помогать армии РФ? И говорю девушкам, чтобы собраться вместе и спросить за это", - рассказала жена.
Муж ей рассказал, что других военных наказывают тем, что отправляют к нему в подразделение на перевоспитание. Это делается из-за их жалоб на плохое обеспечение.
Напомним, что военнослужащий РФ рассказал о потерях в подразделении, отсутствии необходимой техники и удачном действии Вооруженных сил Украины.
Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.
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