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Керівника облуправління геокадастру Волині викрили на 20 тис. доларів хабара

Новини » Надзвичайні події    04.04.2019 - 00:02
Керівника облуправління геокадастру Волині викрили на 20 тис. доларів хабара
Фото: затримання на хабарі (facebook.com/prokuror.zru.viyskova)

Військова прокуратура проводить обшуки, вирішуються питання про затримання посадовця та його арешту

Правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабарарозміром 20 тисяч доларів виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Військову прокуратуру Західного регіону.

Зазначається, що гроші чиновник вимагав за погодження державної землевпорядної експертизи проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за межами населеного пункту.

"3 квітня 2019 року кошти виявлено та вилучено в повному обсязі у ході проведення особистого обшуку посадовця. На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії", - додали в прокуратурі.

Також уточнили, що питання про затримання правопорушника, повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу буде вирішено за результатами проведення обшуків.

 

Фото: затримання на хабарі (facebook.com/prokuror.zru.viyskova)

Нагадаємо, у Львові суд вирішив заарештувати директора комунального підприємства "Збиранка" Віталія Пугача, підозрюваного у вимаганні 4,7 мільйона гривень хабара. Йому надали право альтернативи у вигляді застави 405 тисяч гривень.

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