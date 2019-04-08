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СБУ затримала прокурора на хабарі 10 тис. доларів

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 13:16
СБУ затримала прокурора на хабарі 10 тис. доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокурор супроводжує розслідування діяльності групи "чорних ріелтерів"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою та Управлінням захисту економіки Нацполіції викрили на хабарі у 10 тис. доларів посадовця однієї з районних прокуратур Одеської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Як зазначається, було встановлено, що прокурор вимагав неправомірну вигоду за зміну запобіжного заходу особам, які перебувають під слідством.

Районна прокуратура, зокрема, супроводжує розслідування діяльності групи так званих "чорних ріелтерів", причетних до заволодіння нерухомістю громадян на території одного з районів Одеської області.

Співробітники СБУ задокументували вимагання прокурором хабара у розмірі 10 тис. доларів за зміну запобіжного заходу одному з фігурантів справи.

Оперативники спецслужби затримали посадовця на одній з вулиць Одеси після одержання всієї суми неправомірної вигоди. 

Фото: затримання хабарника (facebook.com/SecurSerUkraine)

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших посадовців прокуратури, можливо причетних до протиправної діяльності.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили на вимаганні та отриманні хабара розміром 20 тисяч доларів виконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Раніше повідомлялося, що у Києві прокуратура спільно з СБУ затримала на вимаганні та одержанні хабара колишнього та діючого посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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