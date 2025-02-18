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Стармер заявил, что США должны дать Украине гарантии безопасности для сдерживания РФ

Вторник 18 февраля 2025 05:38
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Стармер заявил, что США должны дать Украине гарантии безопасности для сдерживания РФ Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине. Это нужно для предотвращения новой военной агрессии со стороны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

В разговоре с представителями СМИ Стармер отметил, что сейчас слишком рано говорить, сколько британских миротворческих войск он готов развернуть в Украине в случае соответствующих договоренностей о прекращении войны.

На вопрос журналистов, что будет означать гарантия безопасности со стороны Соединенных Штатов и какую роль будут играть любые миротворческие силы, Стармер заявил, что обсуждение до сих пор находится на ранней стадии.

Впрочем, рассказал Стармер, после экстренной встречи европейских лидеров в Париже стало ясно, что им придется повысить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность на континенте.

"Европа должна сыграть свою роль, и я готов рассмотреть возможность размещения британских сил на земле наряду с другими, если будет долгосрочное мирное соглашение, но должна быть поддержка США, потому что гарантия безопасности США является единственным способом эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", - отметил премьер Британии.

Стармер рассказал об ожиданиях, что будет еще один раунд переговоров с европейскими лидерами по Украине после того, как он вернется из поездки в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Там планируется обсуждение продолжающейся российско-украинской войны.

Напомним, вчера Стармер заявил о готовности ввести британские войска в Украину для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

Также сообщалось, что после "экстренного саммита" 17 февраля в Париже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова "взять на себя инициативу" по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Добавим, после встречи с лидерами нескольких государств Европы в Париже президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с украинским и американским коллегами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

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