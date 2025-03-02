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Стармер: мирное соглашение для Украины должно включать РФ, но есть условие

Воскресенье 02 марта 2025 20:16
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Стармер: мирное соглашение для Украины должно включать РФ, но есть условие Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что мирное соглашения для Украины должно включать России. Однако добавил, что Российская Федерация не может диктовать условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам британского премьера, мирное соглашение должно включать Россию, иначе никакого прогресса "мы не добьемся".

"То, что мы видели в прошлом - это прекращение боевых действий без какой-либо поддержки, которое регулярно нарушалась Россией.тл ситуация, которую нам нужно избежать", - заявил Стармер.

Напомним, что этом же выступлении перед прессой, после саммита европейских лидеров в Лондоне, Стармер объявил о сделке, которая позволит поставить Украине еще 5 тысяч ракет для ПВО.

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Великобритания Мирные переговоры Война в Украине Кир Стармер
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