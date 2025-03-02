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Стармер: мирна угода для України має включати РФ, але є умова

Неділя 02 березня 2025 20:16
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Стармер: мирна угода для України має включати РФ, але є умова Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України має включати Росію. Однак додав, що Російська Федерація не може диктувати умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами британського прем'єра, мирна угода має включати Росію, інакше ніякого прогресу "ми не доб'ємося".

"Те, що ми бачили в минулому - це припинення бойових дій без будь-якої підтримки, яке регулярно порушувалося Росією. Це ситуація, яку нам потрібно уникнути", - заявив Стармер.

Нагадаємо, що цьому ж виступі перед пресою, після саміту європейських лідерів у Лондоні, Стармер оголосив про угоду, яка дасть змогу поставити Україні ще 5 тисяч ракет для ППО.

Крім того, він зазначив, що країна готова захищати мир в Україні, і це включатиме в себе як "солдатів на землі", так і "літаки в повітрі". Стармер підкреслив, що Британія відправить військовий контингент у нашу країну.

"Ми відправимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на землі", - наголосив він.

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Великобританія Мирні переговори Війна в Україні Кір Стармер
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