Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Стармер предостерег Трампа: не доверяйте Путину

Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предостерег президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Отвечая на вопрос, считает ли Стармер, что Путину можно доверять, представитель британского премьера сказал: "Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину".

Он добавил, что Великобритания будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

"Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу над "коалицией решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а потом снова уйти", - отметил спикер.

 

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Сегодня президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Больше о том, чего ждать Украине от встречи Трампа и Путина - узнайте в материале РБК-Украина.

Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиВеликобританияДональд ТрампКир СтармерВстреча Трампа и ПутинаВойна в Украине